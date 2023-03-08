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Haberler Merak Edilenler Galataport AVM Çalışma Saatleri 2023: Galataport Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Galataport AVM çalışma saatleri 2023: Galataport kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Hayatımızın büyük bölümünü kapsayan alışveriş için en sık uğradığımız mekanlar şüphesiz AVM'lerdir. İçi her türlü ihtiyacımızı karşılamamıza yönelik dizayn edilen AVM'ler gün içinde binlerce ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu AVM'lerden biri de İstanbul'un en işlek merkezi olarak kabul edilen Beyoğlu'nda yer alan Galataport... Galataport AVM çalışma saatleri 2023 detayları ise yazımızda.

Galataport AVM Çalışma Saatleri 2023: Galataport Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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İstanbul'un Beyoğlu semtinde 2021 yılının Ekim ayında açılışı gerçekleşen Galataport AVM ile ilgili detaylar merak ediliyor. Gün içinde pek çok kişinin ziyaret ettiği Galataport avm kaçta açılıyor ve Galataport avm kaça kadar açık benzeri sorular ise merak konusu... Teknoloji, giyim, gıda, kırtasiye malzemeleri gibi farklı alanlarda aradığımızı bulabileceğimiz AVM'lere sıklıkla yolumuz düşüyor. Beyoğlu'nda yer alan Galataport AVM çalışma saatleri 2023 yılında da merak ediliyor. Galataport AVM açılış, kapanış ve hafta sonu çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Galataport AVM Kaçta Açılıyor?

Galataport AVM kaçta açılıyor diye merak edenler için AVM'nin sabah saat 10:00'da açıldığını söyleyelim. Açılışı yakın tarihte gerçekleşerek 2021 senesinde hizmet vermeye başlayan Galataport AVM'ye sabah saat 10:00'da giriş yapabilirsiniz. Sabah saat 10:00' da kapılarını açan Galataport AVM'de yer alan mağazalarda alışverişinizi yapabilirsiniz. Ancak alışveriş yapmayı sabah saatlerinde tercih etmeyenler Galataport AVM kaçta kadar açık sorusunu merak ediyorlar.

Galataport AVM Kaçta Kapanıyor?

Travmay, otobüs ve vapur gibi toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz Galataport AVM'nin 10:00'da açıldığından bahsettik. Haftanın her günü tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileyeceğiniz Galataport AVM kadar açık konusu sorgulanıyor. Sabah saat 10:00'da müşterilerine hizmet vermeye başlayan Galataport AVM kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı 22:00'dır. Dolayısıyla sabah 10:00'dan akşam 22:00'a kadar açık olan AVM'de ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Galataport AVM Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Haftanın her günü açık olan Galataport hafta sonu saatleri de merak ediliyor. Hafta içi sabah saat 10:00'da açılan AVM, Cumartesi ve Pazar günleri de aynı saatte açılmaktadır. Özellikle hafta içi çalışma hayatından dolayı alışveriş için fırsat bulamayanlar Galataport AVM hafta sonu çalışma saatlerini sorguluyorlar. Galataport AVM hafta sonu kaça kadar açık diye merak edenlerdenseniz AVM hafta sonları 22:00 saatine kadar hizmet vermektedir. Hafta içi olduğu gibi Cumartesi ve Pazar günleri de 10:00'da açılan Galataport AVM akşam 22:00' a açık şekilde hizmet vermektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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