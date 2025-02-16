Galatasaray 4 eksikle Rize'ye gitti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Rize'ye hareket etti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Tedavileri devam eden Ismail Jakobs, Yunus Akgün ve Alvaro Morata kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların, Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı ve Mario Lemina."