Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı.

DEPLASMANDA 8. YENİLGİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13. kez puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, rakip sahalarda çıktığı 16 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 8'inde yenildi.

Galatasaray, deplasmanda olası 48 puanın sadece 14'ünü hanesine yazdırabildi.

TORRENT DE ÇARE OLMADI

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gençleştirme projesiyle girdi. İstenilen sonuçlar alınamayınca 20. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Terin'in yerine göreve gelen Domenec Torrent idaresinde de istediği sonuçları elde edemedi. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı beş deplasmanın üçünü kaybetti sadece 4 puan elde edebildi.

DEPLASMAN TABLOSUNDA AVERAJ EKSİ 11!

Galatasaray bu sezon çıktığı 16 deplasmanda 18 gol atabilirken kalesinde ise 29 gol gördü. Sarı-kırmızılılar deplasman tablosunda 14. sırada yer alırken averajı ise eksi 11 olarak kayıtlara geçti.