Galatasaray: 91 - Promitheas Patras: 74 | MAÇ SONUCU
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Galatasaray, konuk ettiği Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti.
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında ağırladığı Yunan temsilcisi Promitheas Patras'ı 91-74 mağlup etti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Galatasaray: Otis Livingston 14, Sadık Emir Karaca 9, James Palmer Jr 14, Angel Delgado 8, Göksenin Köksal 10, Will Cummings 7, Roberts Blumbergs 8, Efe Vatan, Ebuku Izundu 11, Buğrahan Tuncer 10
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Promitheas Patras: Jordan Walker 22, Michail Lountzis, Linos Chrysikopoulos 2, Dewan Hernandez 8, Wes Ivundu 14, Darius Perry 5, Athanasios Bazinas 3, Kenny Williams 10, Angelos Lagios, Antonios Karagiannidis 10, KJ Williams
Başantrenör: Ilias Papatheodorou
1. Periyot: 23-20 (Galatasaray lehine)
Devre: 47-41 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 63-54 (Galatasaray lehine)
4. Periyot: 91-74 (Galatasaray lehine)