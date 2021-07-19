Galatasaray'a İtalyan hakem

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda iç sahada 28 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı PSV maçının hakemleri açıklandı. UEFA’dan yapılan açıklamada Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan rövanş müsabakasında İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto olacak.