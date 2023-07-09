Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da büyük iz bırakan Mauro Icardi'de flaş bir gelişme yaşandı!

Fransa'da yayın yapan ünlü L'Equipe, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcü için PSG ile yaptığı pazarlıklarda sona geldiğini duyurdu.

Galatasaray ve PSG'nin, Arjantinli futbolcunun transferi için 10 milyon euro'ya anlaşmaya yakın olduğu ve transferin son detaylarının konuşulduğu belirtildi.

Icardi'nin de bir aksilik çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının beklendiği vurgulandı.