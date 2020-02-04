Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda yarın Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip bugün Alanya’ya gelerek oteline yerleşti. Hava yoluyla Gazipaşa Alanya Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi otel yöneticileri ve çalışanları karşılayarak çiçek verdi.
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