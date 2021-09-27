Galatasaray, Alpaslan Dikmen'i andı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Hayatını sarı kırmızı renklere adayan, Galatasaray değerlerini tribünlerimizde ödünsüz yaşayan ve yaşatan, ultrAslan'ın kurucularından, eski genel koordinatörü Alpaslan Dikmen'i aramızdan ayrılışının 13. yılında bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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