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Galatasaray, Ankaragücü ile perdeyi açıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü müsabakasıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 41 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı

07 Ağustos 2018 Salı, 12:08:50 | Güncelleme:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e 2018-2019 sezonuna 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü müsabakasıyla başlıyor. Sezona, Osmanlı Stadı'ndaki MKE Ankaragücü maçıyla start verecek sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 23 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı.

SADECE 8 MAÇTA GOL ATAMADI 

Galatasaray, 60 sezondaki ilk hafta maçlarından 52'sinde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 20 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

MKE ANKARAGÜCÜ İLE 20 SEZON SONRA 

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile 20 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Ankara temsilcisiyle ilk ve son kez 1997-1998 sezonunun ilk haftasında karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 0-0 beraberlikle tamamlamıştı.

EN FAKLI GALİBİYET 4-0'LIK SONUÇLARLA 

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.

İLK HAFTA MAÇLARI 

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2
1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0
1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0
1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1
1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1
1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0
1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0
1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2
1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1
1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2
1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0
1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0
1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0
1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1
1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0
1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1
1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0
1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0
1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0
1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0
1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1
1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1
1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3
1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0
1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0
1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1
1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0
1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1
1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1
1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1
1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0
1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1
1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0
1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3
1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0
1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1
1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1
1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2
1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0
1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1
1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2
2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1
2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1
2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1
2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1
2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1
2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1
2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1
2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0
2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1
2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3
2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1
2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0
2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1
2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1
2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2
2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2
2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0
2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1
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