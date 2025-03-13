Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig’in 28’inci haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.30’da evinde Antalyaspor’u konuk edecek.