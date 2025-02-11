Galatasaray, Arda Ünyay'ı açıkladı!

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde forma giyen Arda Ünyay ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Arda Ünyay’ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü, Arda Ünyay'ın 500 bin euro ve sonraki satışta kardan %10 pay karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.