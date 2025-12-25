Şampiyonlar Ligi arenasında yoluna devam etme mücadelesi veren Galatasaray için Atletico Madrid karşılaşması büyük önem taşıyor. Son haftalarda alınan sonuçların ardından hata yapma lüksü kalmayan sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Dev randevu öncesi maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...