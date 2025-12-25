Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray- Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik haftalara girilirken Galatasaray, 7. hafta maçında Atletico Madrid'i ağırlamaya hazırlanıyor. Monaco deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Galatasaray- Atletico Madrid maçı yayın bilgisi...

        Giriş: 25.12.2025 - 23:55 Güncelleme: 26.12.2025 - 00:05
        Şampiyonlar Ligi arenasında yoluna devam etme mücadelesi veren Galatasaray için Atletico Madrid karşılaşması büyük önem taşıyor. Son haftalarda alınan sonuçların ardından hata yapma lüksü kalmayan sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Dev randevu öncesi maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

        GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

        GALATASARAY - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Atletico Madrid maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

        Galatasaray ilk 6 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

        28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00

