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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 250 konut ve 10 okul yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, depremzedelere yardım için 'Birlikte 1905' kampanyası başlattıklarını açıkladı. Özbek, deprem bölgesine 250 kalıcı konut ve 10 tane okul yapacaklarını da duyurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 250 konut ve 10 okul yapacağız
İHA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nde depremzedelere yardım için düzenlenen müzayedede açıklamalarda bulundu.

6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşandığını ifade eden Başkan Özbek, "Ülkenin yaklaşık yüzde 20’si çok büyük büyük deprem felaketi ile karşılaştı. 15 milyona yakın kardeşimiz bu felaketle muhatap oldu. Bölgeyi ziyaret etmiş biri olarak oradaki felaketin tasvir edilmesi mümkün değil. Büyük bir felaket. Orayı görmek, yaşadığımız bambaşka bir durum olduğunu görüyoruz. Türk milletimizin başı sağ olsun. Depremde hayatın kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremin birinci günü yönetim kurulu arkadaşlarımızla kriz masası oluşturduk. En süratli şekilde bölgeye intikal ettik. Erden Timur birinci gün bölgedeydi. Amacımız bölgenin ihtiyacını tespit edebilmek, gönderilen yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedik. Yardımın dağıtılması için organize olmak gerekiyor. Maraş’ta ve Hatay’da depolar tuttuk. Ulaşması için de araç desteğini verdik. Galatasaray gönüllülerinin sayısı çok fazla. Orada bu işi Galatasaray’a yakışır bir şekilde, bu görevlerini yaptılar. Depremde orada mağdur, evleri yıkılmış insanların transferleri gerekiyor. A Takım otobüsümüz ve 25 tane otobüs, içinde yardım edecek insanlarla beraber bölgeye gitti. 1000’e yakın depremzedeyi bölgeden çıkardık. Galatasaray bu sürecin içerisinde her zaman olacak. Bütün Galatasaraylıların gurur duyacağı şekilde olacak. Barınma ihtiyacı karşılaşma üzere 500 konteyner olarak çalışmalara başladık. Çok büyük bir ilgi gördü. Şu anda 500 konteyneri bölgeye sevk edeceğiz. Bir kısmını Gaziantep’e, bir kısmını Kahramanmaraş’a sevk edeceğiz. Galatasaray olarak birinci günden beri bu felakette yaralarını sarmak için elimizden gelen en üst seviyede yapmaya çalıştık. Bununla yetinmeyeceğiz. Bu işin bir sürekliliği var" şeklinde konuştu.

''250 KONUT VE 10 OKUL YAPACAĞIZ''

Bölgedeki barınma sorununa dikkat çeken Özbek, "Bölgeye gittiğimde Murat Kurum bakanla görüştüm. 'Bundan sonra bölgenin ihtiyacı nedir?' dedim. Barınma sorunu geliyor. Barınma sorunu ekonomiyi de etkileyen bir sorun. 'Galatasaray olarak 250 tane kalıcı konutun yapması için söz veriyorum' dedim. 'Camiama güveniyorum, ülkesine, devletine yardım etmek için elinden gelenin en iyisi yapacaktır' diye söz verdim. Bakan, bütçesi 300-350 milyon TL olan '250 konutu nasıl yapacaksın?' diye sordu. 'Bakanım, benim 30 milyon taraftarım var, yola çıktığımızdan beri beni yalnız bırakmadı' dedim. 30 milyonsak taraftar başına 10 milyon bağışlasa 300 milyon yapıyor. Bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri de eğitim. Eğitimin sürmesi için de okul ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanı ile de görüştüm. Kendisi beni aradı. Okul yapımı için de destek verip, veremeyeceğimizi sordu. Hiç düşünmeden '10 tane okulu biz yapacağız' dedim. 6 derslikli, 8 derslikli yapılar. Milli Eğitim Bakanı’na bu sözü verdim. Birinci günden beri bu faaliyetleri sürdürmek için karşılıksız bir emek var. Yaptığımızla yetinmeyeceğiz. Bu manada da depremin yaralarını sarmak için en iyisini, en fazlasını yapacağız" diye konuştu.

'''BİRLİKTE 1905' GALATASARAY'IN DEPREMZEDELERE DESTEĞİNİ GÖSTERDİĞİ YARDIM KAMPANYASIDIR''

Galatasaray’ın insanın gücünün yanı sıra yüksek planlama ve koordinasyon kabiliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Dursun Özbek, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ortay koyduğumuz kapasiteyi daha yapısal, geniş kapsamlı ve sürdürülebilmek için oluşturduğumuz 'Birlikte 1905' kampanyamızı paylaşmak istiyorum. 'Birlikte 1905' bugün Galatasaray’ın depremzedelere desteğini tüm gücüyle gösterdiği yardım kampanyasıdır. Bugün kampanyamızın startını birlikte veriyoruz. Tüm çalışmaları 'Birlikte 1905' adı altında organize etmek istiyoruz. Deprem felaketinden zarar kardeşlerimize desteğimizi arttırarak devam etmeye odaklanacaktır. Barınma sorunu olmuştur. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar 250 konut ve 10 okul için olacaktır. Önümüzdeki dönemde kulübümüzün insan gücünü daha eğitimli hale getirmek ve daha büyük fayda sağlamak için acil durum yönetim planlaması yapacağız. Alacakları eğitimlerle tüm zor anlarda ihtiyacı olanlara yardımına koşmaya hazır olacaklardır. Galatasaray, bir spor kulübünden çok daha fazladır. Yaptığımız sorumluluk bilincindeyiz. Bu konuda da öncü olmaya devam edeceğiz. Galatasaray’ın gücü hep birlikte bu destek hiç bitmeyecek” şeklinde konuştu.

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