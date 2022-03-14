22' Kerem Aktürkoğlu

STAT: Nef Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

VAR: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

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GALATASARAY: Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

YEDEKLER: Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Moruţan, Cicâldău, Semih, Boey

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

YEDEKLER: Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, Emirhan İlkhan

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

GALATASARAY CEPHESİ

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

> Avrupa'da moral buldu

Bu sezon Avrupa Ligi'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşılaştı. İspanya'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Cimbom, 17 Mart'ta İstanbul'da yapılacak rövanş maçı öncesinde hem avantaj buldu hem de moral kazandı.

> Zorlu fikstürden geçiyor

Sarı-kırmızılılar, derbiden 3 gün sonra Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, ardından 10 Nisan'a kadar Gaziantep, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak. Öte yandan Avrupa'da Barcelona'yı elemesi durumunda ise 7 ve 14 Nisan'da çeyrek final maçlarını yapacak.

> Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, 2022'de Süper Lig'de yaptığı 9 maçta kalesini gole kapatamadı. Ligde son olarak 25 Aralık 2021'de Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yenerek kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 9 lig müsabakasında 18 gol yedi.

> Torrent ilk derbi sınavında

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında ilk kez bir derbi maçta görev yapıyor. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Beşiktaş geride kalan 28 haftada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

> Erteleme gerginliği

İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi. Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Galatasaray, 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini isterken siyah-beyazlı camia bu talebi kabul etmedi.

> Altı futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Altı isim Galatasaray önünde sarı kart görmeleri halinde 30. haftadaki Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

351. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 350 maçın 123'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 488 golüne, siyah-beyazlılar 458 golle karşılık verdi.

LİG MÜSABAKALARI

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.

NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.