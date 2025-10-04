Süper Lig'de dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde yoluna 7'de 7 ile devam eden sarı-kırmızılar, siyah-beyazlılar karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise Galatasaray karşısında galip gelerek zirve ile puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. RAMS Park'ta oynanacak dev derbi öncesinde, Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının maç saati ve canlı olarak ekranlara geleceği kanal taraftarların gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri...
Galatasaray - Beşiktaş derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde yoluna dolu dizgin devam eden sarı-kırmızılar, 8'de 8 yapmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise Galatasaray karşısında 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray'da eksik oyuncu bulunmazken, Beşiktaş derbiye 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçını kazanırken, Beşiktaş son 2 mücadelesinden sahadan galibiyetle ayrıldı. Derbi için geri sayıma geçilirken, Galatasaray - Beşiktaş maçının başlama saati belli oldu. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS - BJK derbisi hangi kanalda?" İşte detaylar...
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi 4 Ekim Cumartesi bugün saat 20:00'de oynanacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Sami Yen Spor Kompelksi Rams Park'ta oynanacak dev mücadele Bein Sports 1 ekranından aktarılacak.
G.SARAY'DA EKSİK YOK
Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağına yapılacak son çalışmanın ardından karar verilecek.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI SAHASINDAKİ SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ
Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.
Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 8 derbide rakibine 3 puan vermedi.
Söz konusu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik alan "Cimbom" son 5 müsabakadan kazanarak ayrıldı. Galatasaray, iç sahadaki son 4 derbiyi 2-1'lik skorla kazanarak ilginç bir seriye de imza attı.