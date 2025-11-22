Habertürk
Habertürk
        Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Fırat Okul dönemi!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Fırat Okul oldu.

        Giriş: 22.11.2025 - 18:00 Güncelleme: 22.11.2025 - 18:00
        Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun'dan boşalan başantrenörlük görevine Fırat Okul getirildi.

        Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Fırat Okul getirilmiştir. Yeni başantrenörümüzün ekibinde, yardımcı antrenör olarak Murat Tuna görev yapacaktır. Uzun yıllardır hem kulüp takımlarında hem de milli takım düzeyinde önemli sorumluluklar üstlenen çalıştırıcımıza, Galatasaray’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" denildi.

