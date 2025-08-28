Habertürk
        Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2025 - 17:11 Güncelleme: 28.08.2025 - 17:12
        Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

        Galatasaray, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

