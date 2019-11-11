Gaziantep deplasmanında kazanan Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol ve skor, Fatih Terim'in değişim rüzgarlarını devam ettirmesine yol açtı. Terim, 3-5-2 sisteminde ısrarcı olacak, vazgeçmeyecek. Sarı-Kırmızılılar’ın hem defans hem de ofansta daha etkin ve sağlam bir oyun ortaya koyduğu görüşünde olan Fatih Terim, Başakşehir ile başlayacak olan zorlu fikstürde 3-5-2 sistemi ile kritik maçlara çıkacak.
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