Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Galatasaray'da 4 oyuncu sınırda! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Galatasaray'da 4 oyuncu sınırda!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11'ine göre Samsunspor mücadelesinde 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'da 4 oyuncu sınırda!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 11'ine göre Samsun karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç ile Kaan Ayhan'ın yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev erdi.

        Sarı-kırmızılılarda Przemysaw Frankowski kırmızı kart cezasından dolayı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

        SALLAI 4 MAÇ SONRA 11'DE

        Galatasaray'ın Macar futbolcu Roland Sallai, Samsunspor müsabakasına 11'de başladı. Son olarak Kasımpaşa karşısında 11'de görev alan Sallai, 4 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktör Okan Buruk, Przemysaw Frankowski, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'ye görev verdi.

        REKLAM

        LİGDE 64. RANDEVU

        Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 63 kez karşılaştı. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 63 maçın 42 tanesini Galatasaray kazanırken, 7 maçı da Samsunspor kazandı. 14 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 136 golüne, Samsunspor 48 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı.

        SAMSUNSPOR, SON GALİBİYETİNİ 2005’TE ALDI

        Galatasaray, Samsunspor’a karşı uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı ev sahibi 2-1’lik skorla kazanırken, ondan sonraki 7 mücadelede Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

        GALATASARAY BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de sadece Beşiktaş’a mağlup olurken, Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Samsunspor ise Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Başakşehir, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a yenilirken, Fenerbahçe (2), Alanyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe ile berabere kaldı.

        GALATASARAY’DA 4 EKSİK

        Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Frankowski ile tedavisi devam eden Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay kadroda yer almadı. Samsunspor’da ise sakatlıkları bulunan Bennasser, Celil ve Bola bugünkü maçta forma giyemedi.

        G.SARAY’DA 4, SAMSUNSPOR’DA 2 OYUNCU SINIRDA

        Galatasaray’da Samsunspor karşılaşması öncesi Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. Samsunspor’da ise Okan Kocuk ve Arbnor Muja kart sınırındalar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!