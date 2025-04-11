Galatasaray'da 4 oyuncu sınırda!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 11'ine göre Samsun karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç ile Kaan Ayhan'ın yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev erdi.

Sarı-kırmızılılarda Przemysaw Frankowski kırmızı kart cezasından dolayı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

SALLAI 4 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Macar futbolcu Roland Sallai, Samsunspor müsabakasına 11'de başladı. Son olarak Kasımpaşa karşısında 11'de görev alan Sallai, 4 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktör Okan Buruk, Przemysaw Frankowski, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'ye görev verdi.

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LİGDE 64. RANDEVU

Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 63 kez karşılaştı. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 63 maçın 42 tanesini Galatasaray kazanırken, 7 maçı da Samsunspor kazandı. 14 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 136 golüne, Samsunspor 48 golle cevap verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 3-2’lik skorla kazandı.

SAMSUNSPOR, SON GALİBİYETİNİ 2005’TE ALDI Galatasaray, Samsunspor’a karşı uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçı ev sahibi 2-1’lik skorla kazanırken, ondan sonraki 7 mücadelede Galatasaray sahadan galip ayrıldı. GALATASARAY BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de sadece Beşiktaş’a mağlup olurken, Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Samsunspor ise Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Başakşehir, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a yenilirken, Fenerbahçe (2), Alanyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe ile berabere kaldı. GALATASARAY’DA 4 EKSİK Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Frankowski ile tedavisi devam eden Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay kadroda yer almadı. Samsunspor’da ise sakatlıkları bulunan Bennasser, Celil ve Bola bugünkü maçta forma giyemedi.