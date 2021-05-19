Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı.

29 Mayıs olarak belirlenen ilk seçim tarihi öncesi Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi resmi başvuruyu Divan Başkanlığı’na sunmuştu. Ancak yeni tarih 19 Haziran… Buna göre yeniden başkanlığa aday olmak için son başvuru günü 28 Mayıs olarak belirlendi.

SADECE 10 GÜN VAR

Seçime girmek isteyecek yeni adayların önünde 10 günlük süre bulunuyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; kulislerde dolaşan dedikodularda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın yapılacak seçimde aday olacağı konuşuluyor. Beşiktaş’a şampiyonluğu kaptırınca adaylıktan vazgeçen mevcut Başkan Mustafa Cengiz’in ardından Albayrak’ın Başkanlığa soyunduğu iddia ediliyor. Albayrak’ın yönetim listesinde ise mevcut yönetimden Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal’ın olacağı da gelen haberler arasında…