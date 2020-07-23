Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray'a tekrar dönmesi adeta yılan hikayesine dönen Arda Turan konusu, dün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler ile teknik direktör Fatih Terim arasında gerçekleşen toplantıda masaya yatırıldı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Arda'yı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen İmparator, konunun tekrar değerlendirilmesini talep etti.

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü şu dönemde kulüp işleriyle de ilgilenen Başkan Mustafa Cengiz, dün TT Stadı'nda 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldi. Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırılırken, deneyimli teknik adam Arda Turan'ı takımında görmek istediğini Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine iletti. Terim'e bu konunun yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kendisinden af dilemesinin ardından Florya'nın kapılarını eski öğrencisine açan İmparator, geçtiğimiz devre arası transfer döneminde yönetimin vetosuyla karşılaşmıştı. Arda nedeniyle geçtiğimiz devre arası transfer döneminde Sarı-Kırmızılı yönetim ile Terim görüş ayrılığı yaşanmıştı. O dönem taraftarlar arasında Arda'nın gelmesine sıcak bakmayan kişilerin çoğunlukta olduğunu gören Başkan Mustafa Cengiz, camiasının sesine kulak vererek bu transferin gerçekleşmesini engellemişti. Ancak hem yabancı kuralının daraltılıyor olması hem de taraftarların çoğunun fikir değiştirmesi, Galatasaray yönetiminin bu konudaki tavrını değiştirmeye başladı.