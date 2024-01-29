Galatasaray'da Berkan Kutlu maça sol bek başladı! Galatasaray'da Berkan Kutlu, Gaziantep FK ile oynanan maça sol bekte başladı. Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da sol bek bölgesinde görev yapan 6. oyuncu oldu

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Teknik Direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu’ya 11’de görev verdi. Bu sezon o bölgede birçok isme şans veren Buruk; daha önce Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’ı oynatmıştı.

Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da sol bekte görev yapan 6. oyuncu oldu.