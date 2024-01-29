Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Berkan Kutlu maça sol bek başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Berkan Kutlu maça sol bek başladı!

        Galatasaray'da Berkan Kutlu, Gaziantep FK ile oynanan maça sol bekte başladı. Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da sol bek bölgesinde görev yapan 6. oyuncu oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 29.01.2024 - 20:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berkan Kutlu maça sol bek başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

        Teknik Direktör Okan Buruk, bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu’ya 11’de görev verdi. Bu sezon o bölgede birçok isme şans veren Buruk; daha önce Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’ı oynatmıştı.

        Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray'da sol bekte görev yapan 6. oyuncu oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        İddia: İsrail mutabakatı kabul etti
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı
        Yeğenini öldüren dayı tutuklandı
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Beşiktaş'ta gözler transferde!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı