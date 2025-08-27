Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Galatasaray, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, topa sahip olma ve hücum organizasyonları çalıştı. Antrenman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.