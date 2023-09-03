Galatasaray'da Davinson Sanchez bitti bitiyor!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in transferini büyük ölçüde tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Tottenham ile pazarlıklarında son aşamaya gelirken Kolombiyalı stoperi 4 Eylül’de Şampiyonlar Ligi için UEFA listesine eklemek istiyor.

OKAN BURUK'TAN DAVINSON SANCHEZ SÖZLERİ

Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından transferle ilgili "Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor." ifadelerini kullandı.