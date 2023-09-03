Galatasaray'da Davinson Sanchez bitti bitiyor!
Galatasaray, Tottenham'dan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in transferini büyük ölçüde tamamladı
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in transferini büyük ölçüde tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Tottenham ile pazarlıklarında son aşamaya gelirken Kolombiyalı stoperi 4 Eylül’de Şampiyonlar Ligi için UEFA listesine eklemek istiyor.
GEÇEN SEZON PREMİER LİG'DE 18 MAÇA ÇIKTI
27 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı, geçen sezon Premier Lig’de Tottenham formasıyla çıktığı 18 maçta 1 sarı kart gördü.
OKAN BURUK'TAN DAVINSON SANCHEZ SÖZLERİ
Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından transferle ilgili "Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasını devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor." ifadelerini kullandı.