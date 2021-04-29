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Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 39´uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

Galatasaray'da DeAndre Yedlin takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynanırken idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

DeAndre Yedlin, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılırken Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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