Galatasaray'da derbi öncesi moral yemeği

Avrupa defterini kapatan Galatasaray’da Başkan Dursun Aydın Özbek de sahaya indi…

Kritik virajda Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray’da Başkan Özbek futbolculara moral yemeği verecek.

Galatasaray derbi hazırlıklarını öğle saatlerindeki antrenmanla tamamlayacak.

Başkan Özbek antrenmanı yakından takip edecek; çalışmalar sonrasında ise futbolcular ile bir araya gelecek.

Başkan Özbek’in yanı sıra futbol A Takımdan sorumlu yöneticilerin de katılacağı bir yemek organize edildi.

Okan Buruk ve teknik heyet ile A Takım personellerinin de katılımıyla derbi öncesi moral yemeği yenecek.

Galatasaray derbide alacağı galibiyetle hem puan tablosundaki farkı 9’a çıkarmayı hem de taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Derbi öncesi yapılan bu motivasyon yemeği, Galatasaray'ın takım ruhunu güçlendirirken, Fenerbahçe karşısında da psikolojik bir üstünlük sağlamayı amaçlıyor.