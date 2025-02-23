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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da derbi öncesi moral yemeği - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da derbi öncesi moral yemeği

        Galatasaray'da derbi öncesinde Dursun Aydın Özbek, futbolcularla bir araya gelecek. Okan Buruk ve teknik heyetin katılımıyla kritik mücadele öncesi yemek yenecek

        Giriş: 23.02.2025 - 11:31 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:31
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        Galatasaray'da derbi öncesi moral yemeği
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        Avrupa defterini kapatan Galatasaray’da Başkan Dursun Aydın Özbek de sahaya indi…

        Kritik virajda Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray’da Başkan Özbek futbolculara moral yemeği verecek.

        Galatasaray derbi hazırlıklarını öğle saatlerindeki antrenmanla tamamlayacak.

        Başkan Özbek antrenmanı yakından takip edecek; çalışmalar sonrasında ise futbolcular ile bir araya gelecek.

        Başkan Özbek’in yanı sıra futbol A Takımdan sorumlu yöneticilerin de katılacağı bir yemek organize edildi.

        Okan Buruk ve teknik heyet ile A Takım personellerinin de katılımıyla derbi öncesi moral yemeği yenecek.

        Galatasaray derbide alacağı galibiyetle hem puan tablosundaki farkı 9’a çıkarmayı hem de taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

        Derbi öncesi yapılan bu motivasyon yemeği, Galatasaray'ın takım ruhunu güçlendirirken, Fenerbahçe karşısında da psikolojik bir üstünlük sağlamayı amaçlıyor.

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