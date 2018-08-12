Galatasaray'da flaş gelişme! Yönetim, üç yıldızı gözden çıkardı!
12.08.2018 - 11:59 | Güncelleme:
Transfer döneminin durgun kulübü Galatasaray'da sular durulmuyor! Sarı-kırmızılılarda yönetimden bir talebi olduğu resmen açıklanan Gomis'in ardından iki yıldız da gözden çıkarıldı! Galatasaray yönetimi üç futbolcunun menajerlerini resmen İstanbul'a çağırdı!
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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim tarafından Ankaragücü maçında yedek soyundurulan Gomis, Feghouli ve Belhanda’yı satılığa çıkarıyor.
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Milliyet'in haberine göre Cim-Bom zam krizi çıkaran Fransız golcüsü Gomis ile beraber Belhanda ve Feghouli’yi de gözden çıkardı.
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Buna gerekçe olarak ise oyuncuların yüksek maliyetleri gösterildi.
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Dövizdeki son hareketlilik sonrası ödemelerde zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, Gomis, Feghouli ve Belhanda’nın menajerlerini İstanbul’a davet etti.
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Sarı-kırmızılıların “Zor bir dönemden geçiyoruz. Dövizdeki dalgalanma sonrası sıkıntılarımız arttı. Bizim futbolculara bu paraları ödeyecek durumumuz yok."
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"Bu konuda isteyen istediği yere gidebilir. Siz de başınızın çaresine bakın. Oyunculara kulüp bulun. İyi tekliflere kapımız açık. Futbolcular burada kalacaksa ödeme takvimi konusunda bize yardım etmek zorundalar” mesajını verecekleri öğrenildi.
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Böylece Galatasaray yönetimi, bu futbolcuların menajerlerinden oyuncularına en kısa sürede kulüp bulmalarını isteyecek.
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Sarı-kırmızılı kurmaylar, üç futbolcuya “Kendinize kulüp bulun” mesajını gönderecek.
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Galatasaray’da Gomis ve Belhanda 3 milyon 350 euro, Feghouli 3 milyon 850 euro net kazanıyor. Primlerle beraber futbolcuların kulübe yıllık maliyeti daha da artıyor.
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Cim-Bom, bu isimlerin satışına göre transfer için kaynak yaratacak ve Fatih Terim’in istediği transferleri gerçekleştirebilecek.
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