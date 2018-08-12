Galatasaray'da flaş gelişme! Yönetim, üç yıldızı gözden çıkardı!

Transfer döneminin durgun kulübü Galatasaray'da sular durulmuyor! Sarı-kırmızılılarda yönetimden bir talebi olduğu resmen açıklanan Gomis'in ardından iki yıldız da gözden çıkarıldı! Galatasaray yönetimi üç futbolcunun menajerlerini resmen İstanbul'a çağırdı!