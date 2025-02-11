Galatasaray'da Frankowski ilk antrenmanına çıktı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan Galatasaray’ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.