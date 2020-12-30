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Galatasaray'da futbolcuların alacakları ödendi

Galatasaray futbolcuların geriye dönük olan 100 milyon TL'lik tüm alacaklarını ödedi

Galatasaray'da futbolcuların alacakları ödendi

DHA'nın haberine göre Galatasaray´da yönetimden futbolculara yeni yıl öncesinde güzel haber geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüplerde ödemelerin aksadığı bir dönemde Galatasaray yönetimi, futbolcularına 2021 yılı öncesinde tüm borçlarını ödedi. Futbolcuların geriye dönük alacağı 100 milyon TL´lik ücreti oyuncuların hesabına yatıran yönetim, futbolculara olan tüm borcu kapattı. Galatasaray Kulübü´nün bu ödemeyle birlikte hiçbir futbolcuya geriye dönük bir borcu kalmadı.

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