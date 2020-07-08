Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray sahadan 4-1 mağlubiyet ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde oynadığı son 7 maçta galibiyete uzanamadı. Aslan, ligde en son 1 Mart’ta Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Cimbom daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenildi.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR