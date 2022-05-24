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Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'a çevrildi! Mevcut yönetim transfer görüşmelerini askıya alırken ayrılmak isteyen futbolcular var!

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  • 01
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da camiaya belirsizlik hakim.
  • 02
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    30 Nisan'daki seçimin ertelenmesi ve yeni seçim tarihinin 11 Haziran'a alınması eleştirileri beraberinde getirirken mevcut başkan Burak Elmas yeni yönetimin önünü açmak için transfer yapmayacaklarını dile getirmişti.
  • 03
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Temmuz ayında yüklü ödemeleri bulunan Galatasaray'da hayati önem taşıyan konulardan biri olan oyuncu satışları da yine yeni yönetime bırakılmış durumda.

     
  • 04
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    İdari açıdan istikrar bulamayan kulüpteki geleceğini tartışmalı bulan futbolcuların bazılarına menajerler aracılığıyla ilgi bulunuyor. 
  • 05
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Her ne kadar ligde beklentilerin çok altında kalınmış olsa da Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki performansı birçok oyuncuyu Avrupa kulüplerinin radarına sokmuştu.
  • 06
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Ancak kulüpteki seçim atmosferi bu oyuncuların geleceklerini de etkiliyor. 
  • 07
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    İtalya'dan talipleri olduğu belirtilen Cicaldau, Fransa'dan teklifler alan Mustafa Muhammed ve Sacha Boey kulüpte mutsuz durumda.
  • 08
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Marcao'nun da İtalya ve Fransa'dan taliplerinin bulunduğu hatta sarı-kırmızılı kulübe ilgi mektuplarının geldiği iddia ediliyor.

     
  • 09
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Victor Nelsson'un da birçok devin radarında olduğu ve kulüpten ayrılmak istediği öne sürülüyor.
  • 10
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    TAYLAN VE KEREM DE AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

    Galatasaray'da yabancı oyuncuların dışında Taylan Antalyalı'nın da Avrupa'dan teklif gelmesi durumunda kariyerinin bu döneminde bir şeyleri denemek için ayrılmaya sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.
  • 11
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bu sezon sarı-kırmızılıları adeta sırtlayan ve Atletico Madrid ile Lyon gibi devleri peşine takan Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'daki misyonunu tamamladığını düşünüyor.
  • 12
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Milli futbolcu sarı-kırmızılı kulübe ciddi bir gelir kazandırarak Avrupa'ya transfer olmayı planlıyor. 

     
  • 13
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    BABEL YENİ YÖNETİMİ BEKLİYOR

    Takımda ayrılmak isteyen oyuncuların dışında sözleşmeleri biten futbolcular da sarı-kırmızılılardaki seçimi bekliyor.
  • 14
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Fatih Öztürk, Sofiane Feghouli, Semih Kaya ve Arda Turan da yeni yönetimi merakla bekliyor. Türkiye'de mutlu olan Ryan Babel, Galatasaray'da kalmayı çok istiyor.
  • 15
    Galatasaray'da gözler 11 Haziran'a döndü! Başkanlık seçimi... - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bonservisi Galatasaray'da olan ve geçen sezonu kiralık olarak geçiren Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara gibi isimler de yeni yönetim ya da teknik heyetin haklarında vereceği kararın netleşmesini istiyor. 

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