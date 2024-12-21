Galatasaray'da Hakim Ziyech, Kayseri kadrosunda yok! Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye giderken, takımdan ayrılması gündemde olan Hakim Ziyech kafilede yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca ailevi sebeplerle özel izinli olan Kerem Demirbay ile sarı kart cezalısı Roland Sallai ve hasta olan Yusuf Demir de Kayseri'ye götürülmedi.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:33 facebook

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