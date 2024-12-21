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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Hakim Ziyech, Kayseri kadrosunda yok! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Hakim Ziyech, Kayseri kadrosunda yok!

        Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye giderken, takımdan ayrılması gündemde olan Hakim Ziyech kafilede yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca ailevi sebeplerle özel izinli olan Kerem Demirbay ile sarı kart cezalısı Roland Sallai ve hasta olan Yusuf Demir de Kayseri'ye götürülmedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:33
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        Ziyech, Kayseri kadrosunda yok!
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Kayseri'ye gitti.

        Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken Hakim Ziyech, sarı kart cezalısı Roland Sallai, sakatlığı bulunan Mauro Icardi, ailevi nedenle özel izinli olan Kerem Demirbay ve hasta olan Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almadı.

        Galatasaray'ın, Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:

        "Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı."

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