Galatasaray'da Jakobs, Sallai ve Jelert derbide yok!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son maçın ilk 11'ini korudu.

Ligde geride kalan 27 müsabakada 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.

Teknik direktör Okan Buruk, kritik müsabakaya Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'ini çıkardı.

Tecrübeli teknik adam, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Mario Lemina'yı yedek kulübesinde bekletti.

Okan Buruk, ligin 28. haftasında 4-0 kazandıkları Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

JAKOBS, SALLAI VE JELERT KADROYA ALINMADI

Teknik direktör Okan Buruk, yabancı futbolcular Ismail Jakobs, Roland Sallai ve Elias Jelert'i maç kadrosuna yazmadı.

Buruk, sakatlıktan yeni çıkan ve hazır olmayan Senegalli sol bek Jakobs'un yanı sıra ağrıları bulunan Macar kanat oyuncusu Sallai ile Danimarkalı sağ bek Jelert'i derbinin kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca genç oyuncular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz'ü de maç kadrosuna dahil etmedi.

ÜÇ OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray'da üç futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte ara transferde kadroya katılan Eren Elmalı, Frankowski ve Morata, ilk kez bir resmi müsabakada siyah-beyazlı takıma karşı mücadele etti.