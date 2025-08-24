Habertürk
        Galatasaray'da Leroy Sane siftah yaptı! - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane siftah yaptı!

        Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Kayserispor deplasmanında kaydetti.

        Giriş: 24.08.2025 - 23:48 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:48
        Sane siftah yaptı!
        Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaparken, Leroy Sane de sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı.

        Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alman yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kayserispor deplasmanında attı.

        90+3. dakikada sahneye çıkan Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

        Sane ayrıca maçta 1 de asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

