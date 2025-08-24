Leroy Sane siftah yaptı!
Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Kayserispor deplasmanında kaydetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaparken, Leroy Sane de sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı.
Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alman yıldız, Galatasaray formasıyla ilk golünü Kayserispor deplasmanında attı.
90+3. dakikada sahneye çıkan Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
Sane ayrıca maçta 1 de asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.