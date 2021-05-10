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Galatasaray'da Radamel Falcao, Denizlispor maçı kamp kadrosunda yer almadı

Galatasaray'da, Denizlispor maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Falcao, sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiği için kafileye dahil edilmedi

Galatasaray'da Radamel Falcao, Denizlispor maçı kamp kadrosunda yer almadı

Galatasaray, Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO'DA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncunun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi. Mustafa Muhammed ise tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir’in sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine başlandı.

Galatasaray, Denizlispor maçı için saat 17.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Denizli’ye hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Denizlispor maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli."

MOSTAFA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim ile doktor Yener İnce’nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi. Msırlı golcünün durumu maç saatine kadar takip edilecek.

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