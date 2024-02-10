Galatasaray'da sakatlık: Nelsson devam edemedi!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından Victor Nelsson da Başakşehir maçında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı
Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da iki futbolcu sakatlık yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımda önce Kerem Aktürkoğlu ilk yarının sonunda sakatlandı ve ikinci yarının başında yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı.
Galatasaray'da Kerem'in ardından Victor Nelsson da sakatlandı. Nelsson yerine 59. dakikada Tete oyuna dahil oldu.
Kalçasının üzerine düşen Nelsson yürümekte zorlandı. Danimarkalı oyuncunun kontrolleri yarın yapılacak.