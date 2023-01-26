ÜÇ MAÇ VE BOEY'İN DURUMU KRİTİK

Hafta sonunda Giresunspor'a konuk olduktan sonra yine kritik bir viraja girecek olan sarı-kırmızılılarda üç maçlık dilim, transfer harekatını da değiştirebilir. Galatasaray'ın Ümraniyespor ve Trabzonspor mücadelelerinde olası bir puan kaybı ya da oyun zafiyeti göstermesi durumunda takviye yapılması gündeme gelebilir.