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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri! İşte Cimbom'un stratejisi

Galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkaran Galatasaray transferde şimdilik frene bastı. Okan Buruk, takımın uyumundan memnun olduğunu dile getirirken devre arasında dengeleri değiştirecek bir transfere sıcak bakmadığını belirtti. Galatasaray, Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in ayrılıkları sonrasında ise gaza basabilir!

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişti. Sol bek, stoper ve santrfor bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar transferde şimdilik frene bastı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Takımın iyi bir uyum yakaladığını düşünen Okan Buruk, idarecilerle yaptığı görüşmede devre arasında dengeleri değiştirecek bir transfere sıcak bakmadığını dile getirmişti. Kimyadan memnun olan Buruk, saha içine odaklanırken Galatasaray da kritik viraja girdi.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    ÜÇ MAÇ VE BOEY'İN DURUMU KRİTİK

    Hafta sonunda Giresunspor'a konuk olduktan sonra yine kritik bir viraja girecek olan sarı-kırmızılılarda üç maçlık dilim, transfer harekatını da değiştirebilir. Galatasaray'ın Ümraniyespor ve Trabzonspor mücadelelerinde olası bir puan kaybı ya da oyun zafiyeti göstermesi durumunda takviye yapılması gündeme gelebilir. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Galatasaray'da taşları yerinden oynatabilecek diğer bir durum ise Sacha Boey'in transferi... Sporting'in genç oyuncuyu renklerine bağlama konusundaki ısrarı sarı-kırmızılıların planlarını değiştirebilir.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Portekiz ekibinin 10 milyon Euro'luk teklifini 15 milyon Euro seviyesine çekmeyi planladığı belirtilirken bu meblağın daha da yukarı çıkması durumunda Galatasaray'ın Boey'i kadroda tutma fikri de oyuncunun satışına dönebilir.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Boey'in 'reddedilemeyecek' teklifle transfer olması ihtimalini de göz önüne alan sarı-kırmızılılar, Mert Müldür için Sassuolo ile dirsek teması halinde...
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Galatasaray, 23 yaşındaki milli oyuncuya uzun vadeli bir yatırım planlarken Mert'in Sassuolo ile 1,5 yıllık sözleşmesinin kalması da Galatasaray'ın lehine görünüyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Yaz aylarındaki olası ayrılıkta oyuncuya gelecek tekliflerin daha aşağıda meblağlar olabileceğini düşünen İtalyan ekibinin oyuncuyu devre arasında satmak için masaya oturabileceği öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Galatasaray, Sacha Boey'in transfer olması durumunda Sassuolo'yu ikna turlarına başlayacak ve hem sol bek hem sağ bekte oynayabilen genç oyuncu için şartları zorlayacak. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    KAZIMCAN DÖNDÜ

    Devre arasında kadro kalitesini belirgin şekilde yukarı çekecek transferlerin maliyetinin yüksek olacağını düşünen sarı-kırmızılılar şimdilik frene basarken rotasyonu genişletecek hamleler de gelebilir. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Uğur Çiftçi ve Güray Vural transferleri mutlu sonla bitmezken Kazımcan Karataş ile Emre Taşdemir'in sakatlıklarını atlatması ve Dubois'nın buradaki rotasyona eklenmesiyle sol bek transferi şimdilik rafa kalktı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    VAN AANHOLT AYRILIRSA ROTASYONA EKLEME YAPILABİLİR

    Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Patrick van Aanholt ise kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    İstanbul'da kalmak isteyen van Aanholt, yıllık ücret talebinde indirime gitmesi durumunda takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncuyla yolların ayrılması durumunda rotasyona eklemeler yapabilir.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    SEFEROVIC'İN OLASI AYRILIĞI İÇİN SANTRFOR BAKILIYOR

    Galatasaray'da olası bir diğer takviye ise Haris Seferovic'in takımdan ayrılması sonrası için planlanıyor. Bu sezon satın alma opsiyonuyla kiralanan ancak beklentilerin altında kalan tecrübeli golcüye hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler geliyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Türkiye'den gelen teklifler arasında sadece İstanbul kulüplerini dikkate alan Seferovic, İtalya'dan gelen tekliflerde ise yıllık ücretinin kalan kısmı olan 900 bin Euro'yu talep ediyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Salernitana, Seferovic transferinde ısrarcı davranırken Hellas Verona ise 900 bin Euro'luk talep sonrasında masadan kalktı. Bu gelişmelerin ardından Lazio'nun da Seferovic'i kadroya katmak istediği belirtildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Seferovic'in takımdan ayrılması durumunda ise yedek plan devrede tutuluyor. Galatasaray'ın olası ayrılık durumu için hazırlık yaptığı ve bu bölge için genç bir santrfor takviyesi gelebileceği belirtiliyor. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    CHELSEA, FOFANA'YI VERMEYE SICAK BAKMIYOR

    Galatasaray'da bu bölge için düşünülen isimlerden olan Davit Datro Fofana'da transfer önünde pürüzler çıktı. Chelsea'nin 2029'a kadar sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki golcüyü Galatasaray'a kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Oyuncunun İngiltere'ye adaptasyonu için Ada'da kalmasını planlayan Londra ekibinin, Fofana'nın kiralanması durumunda kulüp tercihinin düzenli oynayacağı bir seçenek olmasını istediği öğrenildi. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İşte Cimbom'un transfer stratejisi: David Datro Fofana, Sacha Boey, Van Aanholt...

    Galatasaray'daki santrfor rotasyonu ve Icardi'nin form grafiğiyle genç oyuncunun, istedikleri kadar forma şansı bulamayacağını düşünen Chelsea Fofana'yı sarı-kırmızılılara vermeye sıcak bakmıyor. 

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