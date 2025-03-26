Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı

Dietl yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Atalanta’da bekleneni veremediği için devre arasında Fiorentina’ya geçti. Ama burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi. Sezon sonunda bonservisinin alınması şu an için pek olası görünmüyor." ifadelerini kullandı.