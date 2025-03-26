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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı

        Galatasaray'ın sezon başında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Mor Menekşeler'de beklentilerin uzağında kaldı ve değerinde düşüş yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:59
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        İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Galatasaray'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun değerinde düşüş yaşandı.

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        İtalyan futbolcunun Fiorentina'daki geleceğiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

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        Transfermarkt, İtalya Serie A'da mücadele eden futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Galatasaray'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, son güncellemeyle birlikte değer kaybetti.

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        Nicolo Zaniolo'nun piyasa değeri 2 milyon euro düşerek 16 milyon euroya geriledi.

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        Transfermarkt’ın İtalya sorumlusu Jatin Dietl, bu düşüşle ilgili yaptığı açıklamada Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili de çarpıcı bir öngörüde bulundu.

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        Dietl yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Atalanta’da bekleneni veremediği için devre arasında Fiorentina’ya geçti. Ama burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi. Sezon sonunda bonservisinin alınması şu an için pek olası görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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        Galatasaray'ın olası satışından 15-16 milyon euro gelir beklediği Zaniolo, bu sezon Fiorentina formasıyla 6 maçta forma giydi.

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        25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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