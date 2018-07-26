9 | 10

"Çok vakit geçiriyoruz, bunlar enerjimizi alıyor. Biz bu durumda ne yapabiliriz, bunun derdindeyiz. Yakında değişik haberlerimiz olabilir. Bir şeyler yapıyorsak bilsinler ki bu Galatasaray'ın hayrı içindir, olması gerekendir. Paylaşılacak şeyleri paylaşıyorum." şeklinde görüş belirtmişti.