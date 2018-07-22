TELLES JUVENTUS'A GİDERSE...
Porto'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Avrupa devlerinin radarına giren Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, adım adım Juventus'a transfer oluyor.
Brezilya basını, Telles'in menajerini değiştirdiğini ve yoluna Giuliano Bertolucci ile devam edeceğini belirtti. Brezilyalı menajer, Avrupa'daki Brezilyalı futbolcuları transfer etmesiyle ün salmıştı.
30 MİLYON EURO'YA JUVENTUS...
Telles'in menajer değişikliğinin ardından 30 milyon Euro'ya Juventus'a gitmesi bekleniyor. Sol bek Alex Sandro'yu PSG'ye satacak olan Juventus'un Brezilyalı bekin yerini bir başka Brezilyalı bek Telles ile dolduracağı kaydediliyor.
GALATASARAY KASASINI DOLDURACAK
Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'da kasasını güçlendirecek. Telles'in sözleşmesinde bir sonraki transferden elde edilecek %10'luk karın Galatasaray'a verileceği maddesi bulunuyordu.
(Sporx)
TERİM, ROBINHO'YA SICAK BAKIYOR
Galatasaray transfer arayışlarını sürdürürken listeye bir anda Sivasspor'un sol kanat oyuncusu Robinho da eklendi. Teknik Direktör Terim'in Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldıza sıcak baktığı ve bu transfer için onay verdiği ortaya çıktı.
TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK
Ancak Robinho'nun transferinin Garry Rodrigues'in satılmasına bağlı olduğu öğrenildi. Hollandalı futbolcu için yapılan teklifleri masaya yatıran Galatasaray bu oyuncuyu satarsa Robinho'ya yönelecek.
EN CİDDİ TEKLİF SPARTAK MOSKOVA'DAN
Rodrigues için son olarak Spartak Moskova 9 milyon Euro'luk bir rakamla Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Sarı-Kırmızılı yönetimin bu hafta içersinde gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZON 4 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon Sivas formasıyla 14 resmi maça çıkan Robinho 4 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı. 34 yaşında olması nedeniyle Brezilyalı yıldızın uygun bir rakama transfer edilmesi bekleniyor.
(Takvim)
GERVINHO'YU DROGBA BİTİRİYOR
Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’un teknik direktörü Chris Coleman, A takım kadrosunda istemediği Gervinho’yu B Takımına göndermişti. Bunun üzerine 31 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, menajeriyle görüştü ve kendisine takım bulmasını istedi.
Tecrübeli futbolcuyla ilgilenen kulüpler ise Galatasaray ve Marsilya’ydı. Cim-Bom bu transferde eski bir dostu devreye soktu. Fatih Terim, Didier Drogba’yı arayarak Gervinho konusunda kendilerine yardımcı olmasını istedi.
ÖNCELİKLE GALATASARAY
Tecrübeli yıldız da eski hocasını kırmadı. Gervinho’yla uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Vatandaşına Galatasaray ve İstanbul’u övdü. Ayrıca yeniden Şampiyonlar Ligi’nde kendisini gösterme fırsatını bulabileceğini de söyledi.
Yapılan bu konuşma çok etkili oldu. Gervinho, menajeriyle tekrar görüştü ve “Önce Galatasaray’la temasa geçelim. Şartlarına bakalım. Marsilya’yla daha sonra konuşuruz” dedi. Bu transferin en geç 15 gün içinde netleşmesi bekleniyor.
(Akşam)
ROMA'DAN MUSLERA İÇİN 22 MİLYON EURO
Alisson'u Liverpool'a 75 milyon euro'ya satan Roma, Kopenhag'ın kalecisi Robin Olsen'i istiyor.
Kopenhag'daki pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, İtalyan basını, Fernando Muslera'nın da gündemde olduğunu iddia etti.
İtalyan basını, Roma'nın Muslera için Galatasaray'a 22 milyon euro'luk bir teklif yapabileceğini yazdı.
(Fotomaç)
STOPER HAREKATI BAŞLIYOR
3-1 kaybedilen PSV maçındaki defans hataları sonrasında Fatih Terim transferde bir numaraya “stoper”i yazdı. Tecrübeli teknik adam yöneticilerle görüşerek Denayer yeniden kiralanamazsa, Schalke’ye dönen Benedik Höwedes, Monaco’da durumu netleşmeyen Kamil Glik ve Dortmund’un sezon öncesi kampına katılan Ömer Toprak’tan birinin işinin acilen bitirilmesini istedi. Terim’in üzerinde durduğu isimlerden Höwedes, Schalke’nin yeni sezon hazırlıklarına katıldı. Ama orada durmayacak.
TAKIM BULANA KADAR ÇALIŞACAK
Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel, “Yeni bir takım bulana kadar bizimle çalışması kadar normal bir durum yok” sözlerini kullandı. Höwedes’in Çin kampına götürülmeyeceğini açıkladı.
Glik ise Keita Balde ile beraber Monaco’nun Almanya’daki kampına katıldı. Polonyalı stoper için kararın Jardim tarafından verileceği belirtildi.
Dortmund’un Juventus’tan Mattia Caladria için teklif yapmasından sonra Ömer Toprak’ın da menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başladığı da iddia edildi.
PEP GUARDİOLA’DAN ÖVGÜLER
Aslan’ın öncelikli hedefi olan Denayer konusunda ise iyi haberler gelmiyor.
Manchester City ile yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Belçikalı stoper konusunda hocası Guardiola konuştu. İspanyol Teknik Direktör, “Denayer sağ ayaklı ama solda da oynayabiliyor. Güzel şeyler görüyorum” dedi. City’nin kampı 25 Temmuz’da sona erecek. Eğer 23 yaşındaki futbolcu takımda tutulursa, Galatasaray açısından kiralama seçeneği açılmamak üzere kapanacak. Yine de Denayer’in gönderilme ihtimali bulunuyor.
(Akşam)
CAROLE PİYANGOSU
Transferde kaynak arayışında olan Galatasaray, Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'ü de iyi bir bonservis karşılığında satacak.
Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Nagatomo'nun yokluğunda kamp süresince sürekli olarak şans verilen Fransız futbolcuya Türkiye, Fransa ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızı yetkililer, deneyimli futbolcunun satışından 1.5-2 milyon euro gelir beklediklerini ifade etti.
(Milliyet)
EL HADDAD İDDİASI
Fas basınında yer alan haberlere göre Younes Belhanda ve Nabil Dirar gibi oyuncuların forma giydiği Süper Lig’e yeni bir Faslı oyuncunun gideceği ve bunun da Wydad takımının formasını giyen İsmail El Haddad olduğu vurgulandı.
Haberde kulübün ismi net olarak açıklanmazken, “İstanbul’un 3 büyük takımından birisi Haddad’ı alacak. Bu ekip ise büyük ihtimalle Galatasaray olacak” ifadesine yer verildi. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon forma giydiği 27 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Haddad’ın piyasa değeri 1 milyon euro civarında.
(Star)
STOPER İÇİN SON İSİM JUAN JESUS
Galatasaray savunma hattını güçlendirerek Şampiyonlar Ligi seviyesine yükseltmek için uğraşıyor. Dört koldan transfer atağını sürdüren sarı-kırmızılıların listesine giren son isim Juan Jesus oldu.
Savunmasına takviye düşünen Aslan, Juan Jesus için atağa kalkmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki stopere kiralama teklifi yapılacak
Roma'nın sportif direktörü Monchi satış listesini hazırladı ve 27 yaşındaki ismi buraya kaydetti. Bunun üzerine Cimbom da harekata başlamak için kolları sıvadı. İtalyan kulübü satmak istiyor ancak Aslan ilk aşamada Jesus'u kiralamaya çalışacak.
Liverpool ile oynanan yarı final maçında 67 dakika oynadı. 27 yaşındaki stoper gerektiğinde sol bek de oynayabiliyor. Roma ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ
Juan Jesus geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. İtalyan basını, 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi şimdi de savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray için yazdı. Aslan'ın bu transferde fırsat kolladığı vurgulandı.
(Fotomaç)
YÖNETİM DENAYER'DE KARARLI
Galatasaray Jason Denayer'den vazgeçmiyor... Sarı-Kırmızılı yönetim bugüne kadar Belçikalı futbolcu için İngiliz kulübü Manchester City ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç elde edemedi. Buna rağmen pes etmeyen Galatasaray Yönetimi'nin Denayer için bu hafta İngiliz kulübünün kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında bu tekliften sonra Belçikalı futbolcunun durumu kesinlik kazanacak.
"DENAYER İYİYDİ"
Bu arada ABD'de kamp çalışmalarını sürdüren Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola Denayer'in performansından memnun kaldığını söyledi. Guardiola, "Denayer iyiydi. Hem sağ ayaklı hem sol ayaklı bir oyuncu" dedi. Bu sözler Denayer'in M.City'de kalabileceği şeklinde yorumlandı.
(Takvim)
ANDRE SILVA'YA PREMIER LİG'DEN DE TALİP VAR
Fatih Terim'in çok istediği oyuncu için Wolverhampton Rovers'ın da devreye girdiği kaydedildi. Wolverhampton Rovers'ın Premier Lig'in cazibesiyle Andre Silva'yı ikna etmeye daha yakın olduğu iddia edildi.
(Fotomaç)
MINA İÇİN 2 ESKİ DOST DEVREDE
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim istediği transferlerin kadroya katılması için her yolu deniyor… tecrübeli teknik adam, bu kez de, ''pek çok teklif var. Barcelona’da kalarak kupalar kazanmak istiyorum. Şu anda tatilin tadını çıkarıyorum. Ama ayrılmam istenirse ailemle oturur konuşur ve karar veririz'' diyen Yerry Mina için Farid Mondragon ile Gustavo Victoria’yı devreye soktu.
Kısa bir dönem Galatasaray’da oynayan Victoria, Mina’nın ailesinin yaşadığı Baranquilla kentinden… Mondragon’un ise Kolombiya’da büyük etkinliği var. Terim, Mondi’den Mina’yı, Victoria’dan ise Mina’nın ailesini ikna etmesi konusunda yardım istedi. İki eski Galatasaraylı kolları sıvadı.
(Fotospor)
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