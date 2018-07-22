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YÖNETİM DENAYER'DE KARARLI

Galatasaray Jason Denayer'den vazgeçmiyor... Sarı-Kırmızılı yönetim bugüne kadar Belçikalı futbolcu için İngiliz kulübü Manchester City ile yaptığı görüşmelerden bir sonuç elde edemedi. Buna rağmen pes etmeyen Galatasaray Yönetimi'nin Denayer için bu hafta İngiliz kulübünün kapısını bir kez daha çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında bu tekliften sonra Belçikalı futbolcunun durumu kesinlik kazanacak.