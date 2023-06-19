ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur oyuncu ile ilgilendiklerini, "Hakim Ziyech bir alternatif ama bu sene kısmetli bir seneydi. Bu da artık dile kolay gelmeye başlandı. Bunlar hiç kolay isimler değil. %1 ihtimalin bile peşinden koşuyoruz" diyerek duyurmuştu.