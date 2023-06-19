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Galatasaray'da gündem transfer! Dünyaca ünlü yıldızlar

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılarda özellikle forvet ve sol bek transferleri konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Cimbom'un listesinde ise dünyaca ünlü isimler var. İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri ve detaylar

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Ligi şampiyon tamamladıktan sonra ikinci ön elemeden itibaren katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Sarı kırmızılılar özellikle forvet bölgesi ve sol bek pozisyonu için girişimlerde bulunuyor...
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Kontratı sona eren Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne ile yola devam etmeyecek olan Galatasaray'da Mustafa Mohammed de kiralık olarak forma giydiği Nantes'ın satın alma opsiyonunu kullanması üzerine takımdan ayrıldı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Yönetim geçen sezona damgasını vuran Mauro Icardi'yi takımda tutmak için yoğun çaba sarfediyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Ancak kulübü Paris Saint-Germaın ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldıza gelen teklifler bu olasılığı oldukça zora sokuyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    İtalyan kulüplerinin yanısıra özellikle Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifler Galatasaray'ın Icardı'yi takımda tutma ihtimalini gün geçtikçe güçleştiriyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Forvet bölgesi için en az iki yıldız transferi düşünen sarı kırmızılıların listesinin üst sıralarında Lyon ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan Moussa Dembele yer alıyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Celtic'te oynadığı dönemde Galatasaray'a transferin eşiğinden dönen 26 yaşındaki oyuncu, Lyon'la sözleşmesini yenilemedi ve bonservisini eline aldı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Avrupa'dan da talipleri olan Dembele'yle aylar önce temas kuran ve şartlarını soran sarı-kırmızılılar, tecrübeli golcünün beklentilerini aşağı çekmek için pazarlıklarını da hızlandırdı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Adaylar arasında yer alan diğer ismin ise daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Real Sociedad'ın Norveçli golcüsü Alexander Sörloth olduğu ifade ediliyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Geçtiğimiz sezonun etkili isimlerinden Milot Rashica'yı takımda tutmak için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimin, Kosovalı kanat oyuncusu için kulübü Norwich City ile temasta olduğu belirtiliyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Brighton'ın yanısıra Serie A temsilcisi Juventus'un da talip olduğu Zaniolo'nun satılması durumunda Galatasaray'ın Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech için harekete geçeceği bildiriliyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Milan, Juventus ve Tottenham, Zaniolo konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    İtalyan yıldız, Galatasaray'a 4.5 yıllık imza attı. Zaniolo'nun serbest kalır maddesi ise 35 milyon euro. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI

    Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur oyuncu ile ilgilendiklerini, "Hakim Ziyech bir alternatif ama bu sene kısmetli bir seneydi. Bu da artık dile kolay gelmeye başlandı. Bunlar hiç kolay isimler değil. %1 ihtimalin bile peşinden koşuyoruz" diyerek duyurmuştu. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    2020/21 sezonunun başında Ajax'tan Chelsea'ye transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiltere Premier League'de çıktığı 18 maçta 3 asist ile oynamıştı. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Galatasaray yönetiminin sol bek mevkisine de eski futbolcusu Alex Telles'i düşündüğü öne sürülüyor. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı savunmacının bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Sezona hazır bir kadro ile girmek isteyen sarı kırmızılılar hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Dünyaca ünlü yıldızlar listede - Icardi, Dembele, Ziyech... GS transfer son durum

    Yurt dışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Ealtersdorf'ta sürdürecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki maçına da 26 Temmuz'da çıkacak.  

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