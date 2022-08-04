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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret

Golcü transferi için Dries Mertens'i radarına alan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle temas kurarken, flaş bir gelişme yaşandı. Napoli ile sözleşmesi biten yıldız, Juventus'tan gelen teklifi Napoli'ye olan sadakati nedeniyle kabul etmedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları ve Mertens transferinde son durum

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  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Dries Mertens konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Napoli ile sözleşmesi biten yıldız, Juventus'tan gelen teklifi Napoli'ye olan sadakati nedeniyle kabul etmedi.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Cimbom'un teklif yaptığı Mertens için başta Atletico Madrid olmak üzere birçok kulüp istekli.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Galatasaray yönetimi de Mertens'i ikna edip kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeriyle temas kurdu.
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Geçtiğimiz sezon Napoli’de 37 maça çıkıp 13 gol ve 2 asistlik katkıda bulunan 35 yaşındaki forvetin 3 yıllık kontrat istediği öğrenildi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Ancak oyuncunun son kontratını yaptığını düşünmemesini isteyen Özbek yönetiminin, opsiyonlu sözleşme önerdiği bildirildi. 
  • Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Mertens'ten Juventus'a ret - GS haberleri

    Farklı kulüplerle de görüştüğü bilinen Mertens’in önümüzdeki günlerde nihai kararını ileteceği kaydedildi.

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