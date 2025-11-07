Galatasaray'dan yayıncı kuruluş hakkında TFF'ye resmi başvuru!

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Media Group'un yayın politikasıyla ilgili TFF'ye resmi şikayette bulunulduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu: beIN Media Group’un ''Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası Hakkında'' TFF ve Yayıncı Kuruluşa Resmî Başvuru

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.

Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur.

1.⁠ ⁠Yayınlarda Taraflı Görsel Tercihler

Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak “hakemlerle sürekli tartışan” bir figür algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yönlendirmeler, yayıncılıkta eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin açık ihlalidir.