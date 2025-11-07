Habertürk
        Galatasaray'dan yayıncı kuruluş hakkında TFF'ye resmi başvuru!

        Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Media Group hakkında 'tarafsızlık ilkesini ihlal eden yayıncılık politikası' iddiasıyla TFF'ye resmi şikayette bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 17:19 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:07
        G.Saray'dan yayıncı kuruluş hakkında TFF'ye resmi başvuru!
        Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Media Group'un yayın politikasıyla ilgili TFF'ye resmi şikayette bulunulduğunu duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Konu: beIN Media Group’un ''Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası Hakkında'' TFF ve Yayıncı Kuruluşa Resmî Başvuru

        Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

        Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.

        Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşım hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konudur.

        1.⁠ ⁠Yayınlarda Taraflı Görsel Tercihler

        Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak “hakemlerle sürekli tartışan” bir figür algısı oluşturulmaktadır. Bu tür yönlendirmeler, yayıncılıkta eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin açık ihlalidir.

        2.⁠ ⁠Yayın Standartlarında Eşitsizlik

        Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

        3.⁠ ⁠Personel Seçimi ve Sosyal Medya İhlalleri

        Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

        4.⁠ ⁠Resmî Başvurumuz ve Taleplerimiz

        Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî şikâyette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur.

        TFF’den;

        •⁠ ⁠Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını,

        •⁠ ⁠Eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini,

        •⁠ ⁠Sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

        Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır.

        Galatasaray Spor Kulübü, Türk Futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır."

