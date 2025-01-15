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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray-Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki kaderini belirleyecek kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 6. haftada RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Dinamo Kiev, İstanbul'da sürpriz yapmak için sahaya çıkarken, Okan Buruk'un öğrencileri taraftar desteğiyle galibiyeti hedefliyor. Mücadelenin bilet satış tarihi ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak edilirken, gözler UEFA Avrupa Ligi'nin bu heyecan dolu karşılaşmasına çevrildi. İşte karşılaşmaya dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 00:12 Güncelleme: 15.01.2025 - 00:12
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        Avrupa sahnesinde heyecan dorukta! Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki son maçında Dinamo Kiev’i konuk etmeye hazırlanıyor. Grupta henüz puan alamayan Dinamo Kiev, İstanbul’da dirençli bir oyun sergilemek isterken, sarı-kırmızılılar evinde 3 puan alarak grubu iyi bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. Taraftarların heyecanla beklediği maç öncesi bilet satış detayları ve yayın bilgileri gündemde. Avrupa’da adından söz ettiren temsilcimizin bu kritik karşılaşmasına dair tüm bilgiler haberimizde…

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        GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI BİLETİ SATIŞTA MI, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti henüz paylaşılmadı. Karşılaşmanın biletlerinin 17 Ocak 2025 Cuma günü satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Konuya dair kulüpten açıklama gelmesi halinde haberimize ekleyeceğiz.

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        GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI BİLET FİYATLARI

        Galatasaray-Dinamo Kiev maç bilet fiyatları henüz netleşmedi. Mücadelenin bilet ücretleri çıklandığında haberimiz güncellenecek.

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        GALATASARAY-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Dinamo Kiev maçı 21 Ocak 2025 Salı günü saat 18.30'da oynanacak. Mücadelenin TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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