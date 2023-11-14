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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ekmas, Benfica'yı farklı devirdi - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas, Benfica'yı farklı devirdi

        Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda evinde ağırladığı Benfica'yı 98-78 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:36 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:36
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        Galatasaray Ekmas, Benfica'yı farklı devirdi
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        Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Portekiz'in Benfica ekibini 98-78 yendi.

        Galatasaray Ekmas grupta ilk galibiyetini elde ederken, Benfica ise ikinci kez mağlup oldu.

        Karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray Ekmas karşısında pota altında etkili olan Benfica, ilk periyodu 20-11 üstün geçti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Fernando Calatrava (İspanya), Marek Kukelcik (Slovakya)

        Galatasaray Ekmas: De Bost 10, Radebaugh 10, Muhaymin Mustafa, Martin 15, Sadık Emir Kabaca 20, Göksenin Köksal 5, İsmet Akpınar 22, Halilovic 6, Yeboah 8, Buğrahan Tuncer 2

        Benfica: Douglas 12, Drechsel 7, Gomes 8, Almeida 16, Carter 2, Barbosa 3, Relvao 4, Ben Romdhane 6, Broussard 11, Jose Silva 9

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        1. Periyot: 11-20

        Devre: 42-39

        3. Periyot: 69-58

        Beş faulle çıkan: 30.40 Carter (Benfica)

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