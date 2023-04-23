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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Evindeki son 10 maçı da kazanarak lider durumda bulunan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin durumu henüz netleşmiş değil. Galatasaray'da Okan Buruk kafasındaki ilk 11'i ise büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı öncesi muhtemel 11'i

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük karşısından da üç puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 69 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    VavaCars Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    ICARDI OYNAYACAK MI?

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin, yaşadığı sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giymesi zor görünüyor.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    Sarı-kırmızılı takımın, ligde Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Icardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildi.

    Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son değerlendirme maç saatinde yapılacak.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI

    Galatasaray'da sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    DERBİ ÖNCESİ SARI ALARM

    Sarı-kırmızılı takımda ayrıca karşılaşma öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

     
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    10 MAÇI DA KAZANDI

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçtan galibiyetle ayrıldı. 
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor'u mağlup etti.

    Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 13 maçta yenilgi yaşamadı.
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    MUHTEMEL 11 

    MUSLERA
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    BOEY
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    NELSSON
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    ADEKUGBE
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    TORREIRA
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    OLIVEIRA
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    RASHICA
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    MERTENS
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    KEREM AKTÜRKOĞLU
  • Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri

    ZANIOLO (GOMIS)

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