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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlerin nefesini kesecek bir derbiyle alevleniyor. Lider Galatasaray, 63 puanla zirvedeki yerini korurken, 57 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise kritik deplasmanda farkı kapatmak için sahaya çıkacak. İki rakibin karşı karşıya geleceği bu dev mücadele, dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. RAMS Park'ta oynanacak derbi, Süper Lig'de zirve yarışına yön verecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçın tarihini ve yayın bilgilerini merakla bekliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 19:56 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:56
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        Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir derbiye sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Tarihlerindeki 402. randevularına çıkacak olan iki dev ekip, şampiyonluk yarışında kritik bir virajda. Sarı-kırmızılılar liderliklerini perçinlemek, sarı-lacivertliler ise zirveye bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak. Futbolseverler, bu dev kapışmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını sabırsızlıkla bekliyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçı yayın bilgisi...

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        GALATASARAY - FENERHAÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

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        GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.

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        DERBİDE 3 OYUNCU EKSİK

        Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

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        İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in ilk yarısındaki maçı 3-1 kazandı. Sezonun 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray; Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın attığı gollerle 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Edin Dzeko penaltıdan kaydetti. Galatasaray, yarınki derbide hem rakibiyle arasındaki puan farkının 9'a çıkarmayı hem de ikili averajda avantajı ele almak istiyor.

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        SON 5 DERBİDE ÜSTÜN TARAF GALATASARAY

        Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 5 derbide büyük bir üstünlük kurdu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, son 5 lig derbisinde 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu derbilerde 9 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Galatasaray, bu süreçte 3 derbide kalesini gole kapatmayı başardı.

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        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen.

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        Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

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        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI 100'DEN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

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