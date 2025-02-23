Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir derbiye sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşacak. Tarihlerindeki 402. randevularına çıkacak olan iki dev ekip, şampiyonluk yarışında kritik bir virajda. Sarı-kırmızılılar liderliklerini perçinlemek, sarı-lacivertliler ise zirveye bir adım daha yaklaşmak için sahada olacak. Futbolseverler, bu dev kapışmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını sabırsızlıkla bekliyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçı yayın bilgisi...