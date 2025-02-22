DERBİ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi Slovenyalı Slavko Vincic oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıklarken, merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.