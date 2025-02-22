Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hangi kanalda? İşte GS, FB muhtemel 11'leri

        Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih ve saati geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yapılan açıklama, "Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?" sorularını gündeme taşıdı. 'Dünya Derbisi' olarak nitelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçı 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. İşte Galatasaray – Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 00:15 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray – Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Rams Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde Galatasaray – Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç olarak görülen mücadelede iki takımda eksiklikler dikkat çekiyor. Peki, "Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?" İşte Galatasaray – Fenerbahçe derbi maçı kadroları...

        2

        GALATASARAY - FENERHAÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

        Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY -FENERBAHÇE DERBİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

        Bilet satışları biletleri 21 Şubat 2025 Cuma günü saat 12.00’de GSPara Kredi ve banka kartlılarına, 22 Şubat 2025 Cumartesi Günü saat 12.00’de GS logolu passolig kartlara passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. GSPara Kredi ve banka kart sahipleri 22 Şubat 2025 Cumartesi saat 11.00’e kadar bilet satın alabilirler.

        5

        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI 100'DEN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

        6

        DERBİ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi Slovenyalı Slavko Vincic oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıklarken, merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

        7

        GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu(Yunus Akgün), Osimhen

        8

        Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Djiku(Amrabat), Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Tahkim Kurulu'ndan G.Saray'a ret!
        Tahkim Kurulu'ndan G.Saray'a ret!
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        Yapay zeka iki günde çözdü
        Yapay zeka iki günde çözdü
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler