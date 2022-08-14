Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

Galatasaray yeni sezonda seyircisi önündeki ilk maçta Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. beIN Trio programında hakem yorumcuları, Kadir Sağlam ve hakemlerin kararlarını masaya yatırırken tartışmalı pozisyonları yorumladı.

ABONE OL
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maça iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda rakibine baskı kurarken aradığı golü bulamadı. Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    İkinci yarıya sistem değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, savunmada büyük açıklar verse de kalesini gole kapattı. Çİft santrfora dönen ev sahibi takım, rakip kalede ise pozisyon üretmekte zorlandı. Savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın büyük hatası sonucu 77. dakikada Borja Sainz ile golü bulan Giresunspor, son dakikalardaki baskıda rakibine gol şansı vermedi ve müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarı önündeki ilk lig maçına çıkan Galatasaray, 2. haftada sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray'ın Giresunspor'a mağlup olduğu maçtaki tartışmalı penaltı pozisyonları için yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan hakemler değerlendirdi. İşte beIN Trio programında maçın kritik pozisyonları için yapılan yorumlar:
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    DAKİKA 14: EMRE AKBABA

    SORU: "Traore'nin ilk yarıda Emre Akbaba'ya müdahalesi penaltı mı, değil mi?"

    Lale Orta: Penaltı.

    Deniz Çoban: Penaltı.

    Bülent Yıldırım: Penaltı.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    DAKİKA: 19 EMRE AKBABA

    SORU: "Sergen Picinciol'un Emre Akbaba'ya müdahalesi penaltı mı?"

    Lale Orta: Penaltı.

    Deniz Çoban: Penaltı yok.

    Bülent Yıldırım: Penaltı yok.
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    DAKİKA 90+5: SACHA BOEY

    SORU: "Sacha Boey'in penaltı beklediği an, devam doğru mu? Penaltı var mı?"

    Lale Orta: Penaltı yok.

    Deniz Çoban: Penaltı yok.

    Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

     
  • Galatasaray - Giresunspor maçı tartışmalı hakem kararlarını beIN Trio masaya yatırdı

    DAKİKA 90+6: LUCAS TORREIRA

    SORU: "Lucas Torreira'nın pozisyonu penaltı mı?"

    Lale Orta: Penaltı değil.

    Deniz Çoban: Penaltı.

    Bülent Yıldırım: Penaltı değil.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.