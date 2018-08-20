Kim nasıl oynadı?

Galatasaray, Göztepe karşısında 1-0 kazanarak Süper Lig'de ikinci haftayı da kayıpsız atlattı. Habertürk Galatasaray Muhabiri Erhan Kaan Adıgüzel, Sarı-Kırmızılı futbolcuların Göztepe karşısındaki performansını değerlendirdi. Detaylar haberimizde
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FERNANDO MUSLERA: Göztepe ataklarında oyuncular kaleye isabetli şu çekmekte zorlanınca, Muslera’nın da ‘Süper kurtardı’ diyebileceğimiz bir pozisyonu olmadı. Ancak tabi ki onun kalede olması güven verdi.
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MARİANO: Ofansif anlamda ortalarda pek fazla olmasa da defansif olarak tam not aldı. Rakibe orta şansı tanımazken kademelere girişlerde de başarılı oldu.
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MAİCON: Futbolu bırakan Hakan Balta’ya plaket verildiği gecede onun lakabını üstlenerek ‘Yeni savunma bakanı benim’ dedi. Birçok pozisyonda rakibe geçit vermeyerek güven tazeledi.
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AHMET ÇALIK: Sakat Serdar Aziz’in yokluğunda üzerine düşen görevi yaptı. Fazla ön plana çıkmasa da ciddi bir hata yapmadı.
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YUTO NAGATOMO: Japon futbolcu bildiğimiz gibi… Savunmadaki görevini başarıyla yerine getiren Nagatomo, hücumda da pas ve ortalarıyla mest etti.
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RYAN DONK: Geçen sene küllerinden doğan Donk, dün akşam biraz durgundu. Onun bu haline şaşıran teknik direktör Fatih Terim de zaman zaman kenardan Hollandalı oyuncuya kızdı.
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FERNANDO: Orta sahadaki presiyle rakibi yıldırdı. Yetmedi bir de harika asistiyle oyununu süsledi. Her zaman belirli bir standardı olan Fernando, dün de üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı.
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SİNAN GÜMÜŞ: Fatih Terim’in gelişinden sonra performansı yükselen ve kampın yıldızlarından olan Sinan Gümüş, ilk 11’de başladığı maçlarda kendisini gösterememeye devam ediyor. Rakip kalede ciddi bir tehlike yaratamayınca 60’da hocası oyundan aldı.
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YOUNES BELHANDA: Orta sahada mücadeleciydi. Ancak bazı pozisyonlarda yanlış pas tercihi yapınca G.Saray da skoru açamadı.
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HENRY ONYEKURU: Rodrigues’in sakatlığında takım arkadaşını aratmadı. Birkaç pozisyonda takım savunmasına da ciddi katkı sağlayan Senegalli, harika da bir gole imzasını attı.
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EREN DERDİYOK: Gomis’in formsuzluğuyla birlikte ayağına çok ciddi bir şans gelen Eren, dün akşam bunu değerlendiremedi. Net bir gol pozisyonuna da giremeyen deneyimli forvet, ilk yarının son dakikalarında aldığı darbeyle sakatlandı ve yerini Gomis’e bıraktı.
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BAFETİMBİ GOMİS: Haftalardır aldığı olumsuz eleştirileri olumlu hale çevirmek için mücadele ettiği aşikar… Sadece 45 dakika forma giyen Fransız oyuncu, fileleri havalandıramasa da gol için savaştı.
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EMRE AKBABA: Yeni takımıyla sadece 1 kez idman yapsa da oyuna girdiği son 30 dakikada önemli sinyaller verdi. Sağ kanatta oynatılan Emre birkaç gol pozisyonuna da girmeyi başardı. Heyecanlı olduğu görülen Emre, alıştıkça daha da iyi olacağını gösterdi.
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SELÇUK İNAN: Son bölümde oyuna dahil olan kaptan, üzerine düşen görevi yerine getirdi. Tecrübeli oyuncu bu sezon da kulübe gücünün önemli parçalarından biri olacağını gösterdi.
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